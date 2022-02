De eerste wereldkampioenschappen wielrennen waarin vrijwel alle wielerdisciplines op één locatie worden afgewerkt beginnen 3 augustus 2023 in Glasgow en duren anderhalve week, zo is woensdag bekendgemaakt.

David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, noemt de bekendmaking van de data een mijlpaal. "Om onze wereldkampioenschappen op één locatie en op één tijdstip elke vier jaar samen te brengen was een van mijn missies voordat ik gekozen werd tot voorzitter", zegt de Fransman tijdens een online persconferentie.

De WK's in dertien fietsdisciplines, waaronder wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbiken, duren tot en met 13 augustus.

Eerder was al bekend dat het 'Super-WK' in en rond Glasgow zou plaatsvinden. De Schotse stad was in 2018 al gastheer voor een aantal gecombineerde EK's waaronder zwemmen, wielrennen en turnen.

Voorzitter Paul Bush van het organisatiecomité spreekt over het "grootste wielerevenement ooit". Er worden meer dan achtduizend amateur- en profrenners uit ten minste 120 landen verwacht. "We zijn trots dat onze wegen en accommodaties worden gebruikt om wielergeschiedenis te schrijven", aldus Bush, die ook rekent op meer dan een miljoen toeschouwers.