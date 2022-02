Egan Bernal moet een nieuwe neurochirurgische ingreep aan zijn wervelkolom ondergaan. Dat meldt het ziekenhuis van Bogota, waar de INEOS Grenadiers-renner sinds ruim een week ligt nadat hij tijdens een training tegen een stilstaande bus was geklapt.

Bernal liep daarbij een reeks verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

De 25-jarige Bernal onderging al meerdere operaties, onder meer aan een breuk van zijn middenhandsbeentje in zijn rechterhand en aan breuken bij zijn tanden en kaak. Uit onderzoeken van dinsdag bleek dat een nieuwe operatie noodzakelijk is.

"Na een week van herstel is opnieuw onderzoek gedaan en is besloten dat een operatie ter hoogte van de halswervelkolom nodig is", meldt het ziekenhuis woensdag in een verklaring. "Deze ingreep zal zijn revalidatieproces bevorderen. Wij gaan vooruit met de patiënt en vertrouwen op een snelle verbetering."

Bernal meldde zich vorige week op Instagram. "Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe", schreef hij. "Vandaag wil ik God bedanken en ben ik de universiteitskliniek La Sabana en alle specialisten dankbaar voor het doen van het onmogelijke."

Zijn zware ongeluk is een fikse tegenvaller voor Bernal, die onlangs nog vol goede moed zijn INEOS-contract tot en met 2026 verlengde. Hij wilde zich dit jaar vol op een nieuwe eindzege in de Tour de France richten.