Dylan Groenewegen heeft dinsdag nog niet van zich kunnen doen spreken bij zijn debuut voor BikeExchange-Jayco. De sprinter bleef in de eerste etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië met een twaalfde plek ver verwijderd van de zege.

In de hectische finale van de openingsrit lukte het Groenewegen niet om zich in een goede positie te manoeuvreren. De winst was voor Lotto Soudal-sprinter Caleb Ewan, die onder anderen de Est Martin Laas (tweede) en Fernando Gaviria (derde) voorbleef.

De 28-jarige Groenewegen rijdt in Saoedi-Arabië voor het eerst in het blauw en wit van BikeExchange sinds hij in december overkwam van Jumbo-Visma. Bij de Nederlandse ploeg zag hij te weinig perspectief.

De viervoudig winnaar van een Tour de France-etappe wil onder meer graag naar de Ronde van Frankrijk, wat bij Jumbo-Visma zeer waarschijnlijk een moeilijk verhaal zou zijn geweest.

Bij BikeExchange is die mogelijkheid er vermoedelijk wél. Groenewegen tekende voor drie jaar bij de Australische ploeg, waar hij ploeggenoot is van onder anderen sprinter Michael Matthews en klimmer Simon Yates.

De Ronde van Saoedi-Arabië duurt tot en met zaterdag. Na de vlakke openingsetappe volgt woensdag een rit in een iets glooiender landschap. De renners leggen dan ruim 163 kilometer af en koersen van Taibah University naar Abu Rakah.