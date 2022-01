Tom Pidcock is blij en opgelucht, omdat hij zich voor het eerst wereldkampioen veldrijden mag noemen. De 22-jarige Brit profiteerde zondagavond in Fayetteville van de afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, al zag hij dat zelf niet zo.

Pidcock was oppermachtig op het droge Amerikaanse parcours. Dertig seconden achter hem kwam Lars van der Haar als tweede over de streep, vlak voor de Belg Eli Iserbyt die het podium completeerde.

"Het was een superzware race. Het leek wel oorlog. Op een gegeven moment zag ik een kans om te gaan en dat pakte goed uit", aldus Pidcock, die het er moeilijk mee had dat hij bij absentie van Van der Poel en Van Aert de favoriet was.

"Zonder Mathieu en Wout was het misschien nog wel moeilijker om wereldkampioen te worden. Iedereen verwachtte namelijk dat het makkelijker zou worden, wat het mentaal juist moeilijker maakte."

Pidcock was al een week in de VS. "Daardoor bouwde de stress zich op, waar ik niet zo goed mee kon omgaan. Gelukkig is het allemaal niet voor niets geweest. Ik ben benieuwd wat de rest van 2022 nog in petto heeft."

Tom Pidcock kwam op bijzondere wijze over de finish. Tom Pidcock kwam op bijzondere wijze over de finish. Foto: Getty Images

Van der Haar kan leven met zilver

Van der Haar kon ermee leven dat hij op dertig seconden van Pidcock als tweede over de finish kwam. De dertigjarige Nederlander stond na brons in 2013 en 2015 en zilver in 2016 voor de vierde keer op het WK-podium.

"Ik kijk terug met tevredenheid. Ik had hier zeker graag willen winnen, maar ik verklootte het zelf door op het beslissende moment te ver naar achteren te zitten. Dat doe je niet expres, dat gebeurt", zei Van der Haar bij de NOS.

"Toen was snel duidelijk dat Pidcock niet meer terug te halen was. Toen heb ik alles op alles gezet voor plek twee of drie. Ik heb verloren van iemand die sterker was."

Titelverdediger Van der Poel ontbrak in Fayetteville vanwege een blessure aan zijn rug. Van Aert liet het WK schieten, omdat de race niet in zijn programma paste.