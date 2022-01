WK veldrijden

Pidcock pakt WK-titel

Zilver voor Van der Haar

Bijzonderheden:

Van der Poel en Van Aert afwezig

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville.