Lucinda Brand slaagde er zaterdag niet in om haar favorietenrol waar te maken bij het WK veldrijden, maar ze berustte vrij snel in haar zilveren medaille. De onttroonde wereldkampioene verloor in het Amerikaanse Fayetteville een tactisch steekspel van Marianne Vos.

De twee Nederlandse rensters reden het grootste gedeelte van de koers samen op kop. Vos is de betere sprinter en Brand was er dan ook veel aan gelegen om haar concurrent ruim voor de finish te lossen, maar dat lukte niet. De strijd om de wereldtitel draaide uit op een sprint en die werd glansrijk gewonnen door Vos.

"Ik heb er alles aan gedaan en kan mezelf niks verwijten", zei Brand na haar tweede plek in gesprek met de NOS. "We kennen elkaar natuurlijk supergoed. Ze weet heel goed hoe ze het moet aanpakken. Ik weet dat ook wel, maar zij heeft één groot wapen dat ik niet heb (een sterke sprint, red.)."

De 32-jarige Brand en de twee jaar oudere Vos probeerden elkaar in de laatste ronden telkens even de leiding te geven om in het wiel van de ander te kunnen rijden. Toen Brand er maar niet in slaagde om Vos te lossen, besloot ze zelf maar de sprint aan te gaan.

"Op een gegeven moment stonden we bijna stil en toen dacht ik: als ze nu één keer aanzet heeft ze ook 3 meter, dus ik moet eieren voor geld kiezen en er een lange sprint van maken. Maar er was geen houden aan natuurlijk", baalde de wereldkampioene van vorig jaar in Oostende.

Brand, die dit veldritseizoen vaak ongenaakbaar is, benadrukt dat het mislopen van de wereldtitel niet het einde van de wereld is. "Natuurlijk koers ik liever volle bak, maar dit hoort er ook bij. Frustratie is niet het goede woord, want verder heb ik natuurlijk een prachtig seizoen."