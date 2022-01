Marianne Vos kon zaterdag direct na de finish nog amper geloven dat ze voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden was geworden. Ze rekende na een zenuwslopend duel in het Amerikaanse Fayetteville af met haar landgenote Lucinda Brand.

"Het was zo'n moeilijke race", reageerde de 34-jarige Nederlandse. "Ik wist dat Lucinda heel moeilijk te verslaan was. Ze voerde in de slotfase de druk op en ik deed dat ook."

"Toen het niet lukte om van haar weg te rijden, wist ik dat ik kalm moest blijven en me moest focussen op de sprint. Het is prachtig dat het is gelukt, al kan ik het nog bijna niet geloven."

Vos werd zestien jaar geleden in Zeddam voor het eerste wereldkampioene veldrijden. Daarna was ze van 2009 tot en met 2014 onverslaanbaar als er om de regenboogtrui gestreden werd. In de jaren erna bleven met een zilveren en twee bronzen medailles de successen van weleer uit.

"Er zitten inderdaad veel jaren tussen mijn laatste twee wereldtitels. Waarom het nu wel lukt weet ik niet. Ik heb dit jaar niets veranderd en gewoon gedaan wat ik altijd deed. Al kreeg ik veel steun van mijn familie en mijn team."

In aanloop naar het WK liet Vos met winst in Hoogerheide al zien in topvorm te verkeren. Toch stond ze gespannen aan de start. "Een WK blijft altijd bijzonder. Of het nu je eerste is of je zeventiende. Veel teruggekeken heb ik niet vooraf. Ik concentreerde me op deze wedstrijd."