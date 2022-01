Alejandro Valverde heeft in zijn laatste jaar van zijn wielercarrière zijn eerste overwinning al op zak. De 41-jarige Spanjaard van Movistar won zaterdag de Trofeo Pollença-Port d'Andratx, een voorbereidingskoers op Mallorca.

Valverde troefde in een sprint bergop de Amerikaan Brandon McNulty en de Rus Aleksandr Vlasov af. Vrijdag was de wereldkampioen van 2018 al als tweede geëindigd in de Trofeo Serra de Tramuntana, de derde van vijf wedstrijden op Mallorca. De Belg Tim Wellens versloeg hem toen.

De zege in Port d'Andratx was voor Valverde de 132e uit zijn carrière. De eerste was op 9 april 2003 in de Ronde van het Baskenland.

Valverde wil dit jaar nog deelnemen aan de Giro d'Italia en de Ronde van Spanje, die op19 augustus in Utrecht van start gaat. Hij eindigde drie keer als tweede in de Vuelta: in 2006, 2012 en 2019.

De eerste WorldTour-wedstrijd van 2022 is de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die op 20 februari begint en tot en met 26 februari duurt.