Brandon Rivera is donderdag na een ongeluk tijdens de training in hetzelfde ziekenhuis als zijn ploeggenoot Egan Bernal beland. INEOS Grenadiers meldt dat Rivera een gebroken elleboog en een ontwrichte schouder heeft opgelopen.

De verwondingen van Rivera zijn minder ernstig dan die van Bernal. De Tour-winnaar van 2019 liep maandag breuken in zijn benen, rug en borstkas op toen hij tegen een stilstaande bus reed.

Bernal werd na zijn operatie in het universiteitsziekenhuis La Sabana in Bogota drie dagen op de intensive care gehouden. De 25-jarige Colombiaan is aanspreekbaar en kan al zijn ledematen bewegen. Naar verwachting zal hij maandenlang moeten herstellen van het ongeluk.

Rivera en Bernal zijn leeftijdsgenoten en trainen al jarenlang samen. Met enkele andere Zuid-Amerikaanse renners als Richard Carapaz en Daniel Martínez waren ze in Colombia bezig met de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen.