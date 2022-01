Amy Pieters is nog altijd niet bij bewustzijn na haar zware trainingsongeval eind vorig jaar. Haar ploeg SD Worx heeft donderdag laten weten dat de toestand van de Nederlandse de laatste weken niet is veranderd.

De dertigjarige Pieters ademt zelfstandig, maar is nog altijd buiten bewustzijn. Het is voor het eerst in weken dat de ploeg van Pieters een update over haar gezondheidssituatie geeft.

"De familie Pieters krijgt veel vragen over de huidige stand van zaken, maar er is vooralsnog weinig verandering te melden over de situatie, die door de familie als onzeker wordt ervaren", zo luidt de verklaring van haar ploeg.

Neurochirurg en neurotraumaspecialist Wilco Peul behandelt haar. Hij meldt in de verklaring dat Pieters zeer ernstig hersenletsel heeft, waarbij ze de eerste levensreddende operatie naar omstandigheden goed heeft doorstaan.

"Qua langzaam herstel is ze nu, een maand na het ongeluk, van de intensive care overgeplaatst naar een klinische afdeling", aldus Peul. "Dit is bij iedere patiënt met zeer ernstig hersenletsel een lange periode van onzekerheid, waarin hersteloperaties kunnen leiden tot wisselingen in bewustzijn."

Volgens de behandelend neurochirurg is enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar is Pieters niet wakker. "Het vervolg is nog onvoorspelbaar. De verwachting is dat ze na haar ziekenhuisopname, als haar situatie qua lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige revalidatieperiode tegemoet gaat."

Pieters werd onlangs naar Nederland gevlogen

De dertigjarige Pieters raakte op 23 december ernstig gewond tijdens een wegtraining van de Nederlandse baanselectie in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor het bewustzijn en werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Alicante vervoerd, waar ze aan haar schedel werd geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten.

Begin januari was Pieters stabiel genoeg om van Spanje naar Nederland vervoerd te worden. Daar lag ze enige tijd op de intensive care, maar die heeft zij inmiddels verlaten.

Pieters is als baanrenster drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers, samen met de onlangs gestopte Kirsten Wild. Het Nederlandse duo won ook één keer WK-zilver en drie keer EK-brons op de madison. Ze deed met Wild afgelopen zomer nog mee aan de olympische koppelkoers in Tokio, waarop ze vierde werd.