Egan Bernal is na zijn zware trainingsongeluk en daaropvolgende operaties bij bewustzijn. De winnaar van de Tour de France van 2019 kan ook zijn armen en benen bewegen, bevestigde het universiteitsziekenhuis La Sabana in de Colombiaanse hoofdstad Bogota woensdag.

De 25-jarige Bernal liep maandag bij een trainingsongeluk een reeks verwondingen op, waaronder een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

"De afgelopen uren heeft de patiënt uitstekend gereageerd op de behandeling", lieten de behandelend artsen weten. "Hij is ook zonder complicaties losgekoppeld van de beademing. Op dit moment is hij bij bewustzijn en kan hij zijn ledematen bewegen."

Het trainingsongeluk vond plaats nabij Bogota. Terwijl Bernal met enkele INEOS-ploeggenoten aan het trainen was, reed hij met hoge snelheid achterop een stilstaande bus.

In 2019 won Bernal op 22-jarige leeftijd de Tour de France. Vorig jaar was hij de beste in de Giro d'Italia.

De Colombiaan, die twee weken geleden zijn contract bij INEOS verlengde tot en met 2026, wilde zich dit jaar vooral richten op de Tour. Die koers begint op 1 juli.