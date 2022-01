Veldrijdsters Annemarie Worst en Denise Betsema zijn dinsdag niet meegereisd naar het Amerikaanse Fayetteville, waar komend weekend het WK wordt gehouden. Worst testte positief op het coronavirus en Betsema had weliswaar een negatief testresultaat, maar voelde zich koortsig en bleef daarom ook thuis.

De 26-jarige Worst eindigde de afgelopen twee jaar nog als tweede op het WK. Betsema werd vorig jaar derde achter winnares Lucinda Brand en Worst.

"We hadden en hebben bij de elitevrouwen meerdere ijzers in het vuur, maar ik rekende Annemarie en Denise wel tot de kanshebbers voor een medaille. Het is voor ons en hen een hard gelag dat ze er niet bij kunnen zijn", liet bondscoach Gerben de Knegt kort voor vertrek weten.

Door de afmeldingen van Worst en Betsema bestaat de vrouwenselectie uit Brand, Marianne Vos, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker.

Bij de mannen doen alleen Lars van der Haar en Corné van Kessel mee. Titelhouder Mathieu van der Poel staat geruime tijd aan de kant met een rugblessure.