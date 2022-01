Egan Bernal zal de komende 72 uur ter observatie op de intensive care van een ziekenhuis in Colombia liggen. De renner van INEOS Grenadiers werd in de nacht van maandag op dinsdag succesvol geopereerd aan meerdere verwondingen die hij opliep tijdens een trainingsongeluk.

In een verklaring meldt de kliniek waar Bernal geopereerd werd dat de renner een verbrijzeld bovenbeen en een open breuk bij de knie heeft. Ook heeft de 25-jarige Colombiaan breuken in de rug en borstkas. Het zenuwstelsel van zijn rug is niet beschadigd.

Volgens de artsen was de operatie een succes. Ze willen Bernal nog drie dagen op de ic houden om zijn voortgang te monitoren.

Bernal liep de verwondingen maandag op bij een trainingsongeluk nabij de hoofdstad Bogota. Terwijl hij met enkele INEOS-ploeggenoten aan het trainen was, reed hij met hoge snelheid achter op een stilstaande bus.

In 2019 won Bernal op 22-jarige leeftijd de Tour de France. Vorig jaar was hij de beste in de Giro d'Italia.

De Colombiaan, die twee weken geleden zijn contract bij INEOS verlengde tot en met 2026, wilde zich dit jaar vooral richten op de Tour. Die koers begint op 1 juli.