Egan Bernal moet maandag geopereerd worden, nadat hij bij een training in zijn geboorteland Colombia tegen een bus was gebotst. De situatie van de 25-jarige renner is wel stabiel.

"Ergens in de komende uren moet Bernal geopereerd worden vanwege meerdere verwondingen", schrijft het universiteitsziekenhuis waar de Colombiaan na het ongeluk naartoe is gebracht in een verklaring.

Bernal heeft volgens de Clínica Universidad de La Saban onder meer verwondingen aan zijn borstkas en zijn benen. Colombiaanse media spreken op basis van informatie van familieleden van de renner over een gebroken knieschijf en dijbeen.

De lokale politie meldde eerder op de dag dat Bernal in de gemeente Gachancipá, even buiten hoofdstad Bogota, aan het trainen was toen hij tegen een stilstaande bus knalde. Aanvankelijk werd er gesproken van lichte verwondingen, maar de situatie blijkt toch ernstiger.

Bernal was met een aantal ploegmaten op trainingskamp in Colombia in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Bernal wil dit jaar de Tour rijden

Bernal won in 2019 op 22-jarige leeftijd de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar was hij de beste in de Giro d'Italia.

De Colombiaan, die twee weken geleden zijn contract bij INEOS verlengde tot en met 2026, wilde zich dit jaar vooral richten op de Tour. Die koers begint op 1 juli.