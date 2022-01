Egan Bernal is maandag tijdens een training in zijn geboorteland Colombia in botsing gekomen met een bus. De 25-jarige renner is naar een ziekenhuis gebracht, waar zijn situatie stabiel is.

De lokale politie meldt aan Colombiaanse media dat Bernal in de gemeente Gachancipá, even buiten hoofdstad Bogota, aan het trainen was toen hij tegen een stilstaande bus knalde.

De klimmer viel hard, maar de eerste onderzoeken wijzen erop dat hij geen heel ernstige verwondingen heeft opgelopen.

"Bernal is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij bijgestaan wordt door leden van onze medische staf", meldt zijn ploeg INEOS Grenadiers in een korte verklaring. "Bernal was bij kennis en zijn situatie is stabiel. Hij wordt nu verder onderzocht."

De Zuid-Amerikaan is momenteel met een aantal ploegmaten op trainingskamp in Colombia in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Bernal won in 2019 op 22-jarige leeftijd de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar was hij de beste in de Giro d'Italia. De Colombiaan, die twee weken geleden zijn contract bij INEOS verlengde tot en met 2026, richt zich dit jaar weer vooral op de Tour.