Een week voor het WK heeft Marianne Vos haar goede vorm opnieuw geëtaleerd. De Nederlands kampioene won zondag de GP Adrie van der Poel in het Brabantse Hoogerheide.

Het was voor Vos haar eerste optreden nadat ze twee weken geleden voor de zevende keer Nederlands kampioen was geworden. In de rood-wit-blauwe trui reed ze in de laatste ronde weg bij haar concurrentes.

Niet voor het eerst dit seizoen was het podium geheel Nederlands. Lucinda Brand eindigde in de vijftiende en laatste wereldbekercross als tweede. Ze versloeg het negentienjarige talent Puck Pieterse in de eindsprint.

De eindzege van Brand in het wereldbekerklassement stond al vast. De wereldkampioene won zaterdag de veldrit om de X2O-Trofee in Hamme en gaat daardoor ook in dat klassement aan de leiding.

Brand hoopt aanstaande zaterdag in het Amerikaanse Fayetteville haar wereldtitel te prolongeren.

Zondagmiddag om 15.00 uur zijn de mannen begonnen aan de GP Adrie van der Poel. Tom Pidcock en Eli Iserbyt zijn op voorhand favoriet bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel.