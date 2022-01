Lucinda Brand heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in Hamme. De regerend wereldkampioene won de cross in de Belgische plaats en nam ook de leiding in het klassement om de X2O Badkamers Trofee over van haar landgenote Denise Betsema. Bij de mannen ging de overwinning naar Laurens Sweeck.

De 32-jarige Brand had bij aanvang van de zesde cross een achterstand van twee seconden op Betsema en koerste vanaf de start in Hamme bijzonder aanvallend. Al in de eerste meters sloeg ze een gat met de rest.

Betsema kon gelijk aan de bak en dichtte aanvankelijk het gat met Brand, waarna ook Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado aansloten. Na verschillende versnellingen in de vierkoppige kopgroep ging Betsema er drie ronden voor het einde vandoor en ze bleef vervolgens alleen vooruit.

Van Anrooij werd tweede op zestien seconden van Brand, terwijl Betsema met een achterstand van achttien seconden als derde eindigde. Alvarado ging in de slotronde nog hard onderuit en werd achter Annemarie Worst vijfde. De eerste zes plaatsen in de uitslag werden allemaal bezet door Nederlanders.

Brand, die in Hamme haar zeventiende zege van het seizoen boekte, heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 21 seconden op Betsema. Er staan nog twee crosses op het programma in de strijd om de prestigieuze X2O Badkamers Trofee, die vorig jaar ook al naar Brand ging. Voor de winnares van het eindklassement ligt 30.000 euro aan prijzengeld klaar.

Sweeck klopt Aerts in sprint

Bij de mannen kwam Sweenck als eerste over de streep. De Belg wist in de sprint naar de finish zijn landgenoot Toon Aerts achter zich te houden. Het Belgische podium werd gecompleteerd door Eli Iserbyt, terwijl Lars van der Haar vierde werd.

Tom Pidcock kende een koers van uitersten. De 22-jarige Brit werkte na de start een flinke achterstand weg en reed lange tijd op kop, maar hij kwam in de slotronde ten val. Daardoor konden Aerts en Sweenck met z'n tweeën naar de finish. Pidcock kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Sweenck een cross om de X2O Badkamers Trofee wint. De laatste drie wedstrijden werden gewonnen door Wout van Aert, die zich op het wegseizoen focust en ontbrak in Hamme. Mathieu van der Poel (geblesseerd) ontbrak eveneens.

Aerts blijft de soevereine leider in het klassement, gevolgd door Iserbyt. Er staan nog twee koersen op het programma in de strijd om de X2O Badkamers Trofee: op 6 februari in Lille en een week later in Brussel.

De cross in Hamme is een van de laatste tests voor het WK veldrijden, dat volgend weekend in het Amerikaanse Fayetteville wordt gehouden.