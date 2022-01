Bondscoach Gerben de Knegt verbaast zich over de relatief milde coronaregels bij het WK veldrijden, dat eind deze maand plaatsvindt in het Amerikaanse Fayetteville.

De coronacijfers liggen hoog in de staat Arkansas, waar Fayetteville toe behoort. Toch staat in de richtlijnen die de internationale wielrenunie UCI heeft gepubliceerd dat er over anderhalve week publiek aanwezig zal zijn rond het parcours.

"En je hoeft bij het betreden van het parcours niet eens een negatieve test te overhandigen", aldus De Knegt. "Eigenlijk is het dragen van een mondkapje ter plekke de enige verplichting."

Negentien renners en rensters en zeven begeleiders reizen maandag en dinsdag vanuit Nederland naar de VS. Ze zijn allen gevaccineerd, een verplichting om het land binnen te komen. "Voordat je gaat vliegen en bij terugkeer moet je nog een negatief testresultaat overleggen. Dat mag zelfs een sneltest zijn, maar wij doen bij iedereen een PCR-test", aldus De Knegt.

De bondscoach vindt het apart dat er eenmaal in de VS niet meer om testresultaten wordt gevraagd. "Wij zullen zelf blijven testen om een besmette persoon meteen uit de groep te kunnen halen. Het blijft een vreemde situatie. Ik hoor van mensen ter plekke dat er bijna niemand een mondkapje draagt. Ik maak me dus best zorgen dat iemand daar een besmetting oploopt en vervolgens de wedstrijd mist en niet naar huis mag vliegen."

Lucinda Brand werd vorig jaar in Oostende voor het eerst wereldkampioene veldrijden. Lucinda Brand werd vorig jaar in Oostende voor het eerst wereldkampioene veldrijden. Foto: ANP

Lang twijfel over doorgaan WK

Er was lang twijfel over het doorgaan van de wereldtitelstrijd, omdat ook in de Verenigde Staten de omikronvariant tot een sterke stijging van het aantal besmettingen leidde. "Voor mezelf heb ik twee weken geleden de knop omgezet, ook al bleef het stil vanuit de UCI. Maar je moet op een gegeven moment toch vluchten boeken", zegt De Knegt.

De vrouwen, met titelverdediger, Lucinda Brand, rijden hun WK-cross op zaterdag 29 januari, de mannen volgen een dag later. Daar ontbreekt titelverdediger Mathieu van der Poel wegens een rugblessure.

Aanstaande zondag is er nog een wereldbekercross in het Brabantse Hoogerheide. Daar is, net als de afgelopen weken in België, geen publiek toegestaan.