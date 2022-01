Wilco Kelderman gaat dit jaar van start in de Giro d'Italia. Dat meldde BORA-hansgrohe maandag tijdens de ploegpresentatie op Mallorca.

Kelderman deelt het kopmanschap met Jai Hindley, de Australiër die in 2020 nog zijn ploeggenoot was bij Sunweb. Beiden streden toen om de eindoverwinning in de Ronde van Italië, maar de winst ging naar de Brit Tao Geoghegan Hart van INEOS. Hindley werd tweede en Kelderman stond op de laagste trede van het podium.

Kelderman voelde zich in die Giro onvoldoende gesteund door zijn toenmalige ploeg. Het was destijds al duidelijk dat hij bij Sunweb (tegenwoordig DSM) zou vertrekken.

In zijn eerste jaar bij BORA eindigde Kelderman als vijfde in de Tour de France van afgelopen zomer. Toch ziet de ploeg meer een rol voor hem in Italië, waar ook de Duitser Emanuel Buchmann een beschermde rol heeft. Buchmann was vierde in de Tour in 2019, maar besloot dit jaar vanwege het geringe aantal tijdritkilometers te kiezen voor de Giro.

Eerder werd al bekend dat onder anderen Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) de Giro zullen rijden.

Vlasov BORA-kopman in Tour

BORA mikt in het klassement van de Tour op de Rus Aleksandr Vlasov en gelooft in de kansen op ritzeges voor de Duitser Maximilian Schachmann. De Ier Sam Bennett gaat als sprinter voor de Duitse ploeg naar de Tour. Hij krijgt Danny van Poppel als lead-out mee.

Afgelopen winter nam BORA afscheid van boegbeeld Peter Sagan. De drievoudig wereldkampioen vertrok na een moeizaam seizoen naar TotalÉnergies.