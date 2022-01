Tom Dumoulin heeft voor een afwijkende locatie gekozen om zich voor te bereiden op het aanstaande seizoen. De renner van Jumbo-Visma vertrekt over ruim een week samen met ploeggenoot Koen Bouwman naar Colombia voor een hoogtestage.

De 31-jarige Dumoulin volgt daarmee het voorbeeld van onder anderen Annemiek van Vleuten, die al twee keer besloot op hoogte in het Zuid-Amerikaanse land te gaan trainen.

Dumoulin blijft een kleine drie weken in Colombia. Op 20 februari begint hij zijn seizoen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn grootste doel dit jaar is de Giro d'Italia (6-29 mei).

Hoogtestages zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het wielrennen. Veel ploegen gaan in de winter naar Tenerife, maar Colombia wordt langzaam een populair alternatief.

Dumoulin ontbrak afgelopen week bij de teampresentatie van Jumbo-Visma in Alicante. De Limburger was thuisgebleven na een 'close contact' met een met corona besmet persoon. Ook was hij wat grieperig.

Het plan was dat Dumoulin mogelijk nog zou aansluiten bij het trainingskamp in Spanje, maar de gehele stage van Jumbo-Visma werd woensdag afgebroken wegens een coronabesmetting binnen het team.