Fem van Empel heeft zondag de veldrit in het Franse Flamanville gewonnen. De negentienjarige Brabantse rekende in een sprint af met haar leeftijdsgenoot Puck Pieterse.

Voor Van Empel is het haar tweede zege in de wereldbeker. Ruim een maand geleden beleefde ze een primeur door in Italië de cross van Val di Sole te winnen.

Bij de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen aan de Normandische kust ontbraken tal van toppers. Onder anderen Lucinda Brand, Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst waren er niet bij.

Van Empel en Pieterse profiteerden van de afwezigheid van hun landgenotes en namen het heft in handen. Ze reden weg bij de Hongaarse Kata Blanka Vas, die derde werd, en maakten er een spannend duel van.

Bij de licht oplopende laatste strook leek Pieterse naar de overwinning te rijden, maar vlak voor de streep werd ze alsnog geklopt door Van Empel, die vorige week nog de Nederlandse titel bij de beloften pakte.

Veel veldrijdsters benutten deze weken voor trainingsstages met het oog op de WK, die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville plaatsvinden. Volgende week wordt eerst het wereldbekerseizoen afgesloten met de cross in Hoogerheide.

Ook de mannen komen zondag nog in actie. Zij zijn om 15.05 uur van start gegaan.