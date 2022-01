Philippe Gilbert slaat in zijn laatste jaar als prof de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix over en zet zijn zinnen op Milaan-San Remo. Dat is de enige van de vijf 'monumenten' die ontbreekt op zijn erelijst.

De 39-jarige Gilbert rijdt ook de klassiekers in de Ardennen, inclusief de Amstel Gold Race. "We kiezen voor de Ardense wedstrijden, de koersen waarin hij z'n carrière is gestart en waarin hij ook vele successen heeft behaald", zei manager John Lelangue van Lotto Soudal bij de teampresentatie in Spanje. "Ook start hij in Milaan-San Remo."

Gilbert won in zijn carrière onder meer vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en één keer Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019). De Belg veroverde in 2012 bij de WK in Valkenburg de regenboogtrui.

Gilbert begint eind deze maand op Mallorca aan zijn seizoen. Hij gaat dan toewerken naar Milaan-San Remo, de Italiaanse voorjaarsklassieker die op 19 maart wordt verreden.

De Belg doet daarna mee aan onder meer de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mogelijk gaat Gilbert in zijn laatste jaar ook de Tour de France rijden. Hij staat op de longlist met tien renners.

De Australische sprinter Caleb Ewan van Lotto Soudal rijdt zowel de Tour als de Giro en wil net als Gilbert voor de winst strijden in Milaan-San Remo.