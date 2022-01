Mathieu van der Poel heeft afgelopen zaterdag in het Belgische Herentals een kleine operatie aan zijn knie ondergaan. De 26-jarige wielrenner, die door een rugblessure langere tijd niet in actie kan komen, koos met het oog op de toekomst voor een medische ingreep.

Van der Poel heeft door een valpartij al enige tijd een scheurtje in zijn knie. Als gevolg daarvan was er littekenweefsel ontstaan met een verharde streng die over het bot schuurde.

Alpecin-Fenix meldt donderdag in een persbericht dat Van der Poel recent geen last had van de knie. "Momenteel was die pijnloos en hinderde het hem niet, maar met het oog op de toekomst was dit het goede moment om proactief in te grijpen", aldus de ploeg van de toprenner.

De operatie staat los van de rugblessure, die Van der Poel deelname aan het WK veldrijden eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville kost. Op 5 januari maakte de regerend wereldkampioen bekend dat hij de rest van het veldritseizoen niet meer in actie komt door de problemen met zijn rug.

Mathieu van der Poel kan zijn wereldtitel in het veldrijden niet verdedigen. Foto: ANP

'Enige remedie blijkt een langere rustperiode'

Van der Poel heeft al sinds de zomer last van zijn rug en de oorzaak is een zwelling op een tussenwervelschijf. "Door die rugpijn haal ik sinds de Tour de France mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af", vertelde Van der Poel een week geleden. "De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn."

Het is nog niet duidelijk wanneer Van der Poel zijn rentree kan maken. In april worden de voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix verreden en daarbij is Van der Poel normaal gesproken een van de favorieten.

De Nederlander won de Amstel Gold Race in 2019 en een jaar later was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen.