Aart Vierhouten heeft een nieuwe baan in het professionele wielrennen gevonden. De Nederlandse oud-renner is als ploegleider aan de slag gegaan bij UAE Team Emirates, de ploeg van onder anderen tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar.

De 51-jarige Vierhouten heeft bij UAE Team Emirates een contract voor een jaar getekend. Hij fungeerde in het afgelopen jaar als sportief directeur van Qhubeka-ASSOS, maar die ploeg is dit jaar niet meer actief in het WorldTour-peloton.

Vierhouten deed in zijn eigen loopbaan als wielrenner mee aan alle grote rondes. De geboren Ermeloër begon als renner bij Rabobank en kwam later terecht bij Lotto.

In 2009 sloot Vierhouten af bij Vacansoleil, waarna hij als bondscoach van junioren en beloften werkte. Daarna kwam hij weer terecht bij Vacansoleil.

Vierhouten is deze week in Spanje al op trainingskamp met zijn nieuwe werkgever. UAE Team Emirates bereidt zich daar voor op het nieuwe seizoen, dat eind februari begint met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Kopman Pogacar schreef de Ronde van de VAE vorig seizoen op zijn naam. De Sloveen won in 2021 ook onder meer de Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France en de Ronde van Lombardije en pakte brons in de olympische wegwedstrijd.