Jumbo-Visma heeft woensdag het trainingskamp in het Spaanse Alicante afgebroken. Een van de renners van de Nederlandse wielerploeg is positief getest op het coronavirus.

Het trainingskamp was pas net begonnen. Dinsdagochtend werd de eerste training afgewerkt, waarna in de middag een digitale ploegpresentatie plaatsvond.

De besmette renner, van wie Jumbo-Visma de identiteit niet bekendmaakt, heeft de besmetting thuis opgelopen waarna hij naar Spanje is afgereisd. Hij is in isolatie geplaatst. Enkele nauwe contacten zijn in quarantaine gegaan.

"Het doemscenario is uitgekomen", zegt prestatiemanager Mathieu Heijboer. "Wel een scenario waarmee we rekening hebben gehouden, natuurlijk. We hadden al besloten hoe te handelen in een dergelijke situatie en allerhande maatregelen genomen. Om verdere verspreiding te voorkomen is opbreken van het trainingskamp de beste optie."

Sommige renners kunnen in Spanje blijven trainen

De renners werden in Spanje dagelijks getest. Renners die niet in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon, kunnen naar huis of in Spanje op individuele basis verder trainen met minimale ondersteuning van de ploeg.

"We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Daarom breken we ons trainingskamp zo goed als af."

"Het is nogmaals bevestigd dat het enorm lastig is om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren. Het sportieve deel gaan we zo goed mogelijk waarborgen, zodat de renners hun voorbereiding op het seizoen voort kunnen zetten binnen de mogelijkheden. Het is een spijtige zaak, maar de enige juiste keuze."

Enkele renners, onder wie Tom Dumoulin en Jonas Vingegaard, waren om coronagerelateerde redenen nog niet naar Spanje afgereisd. Zo was Dumoulin een nauw contact van een besmette persoon en voelde hij zich grieperig na zijn boosterprik.