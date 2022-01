Met de opening van een nieuw hoofdkantoor hoopt Jumbo-Visma ook dit seizoen op allerlei vlakken te verbeteren. "Er zijn in het wielrennen twee ploegen die vooroplopen, en deze ploeg is de nummer één."

De eindzege in de Vuelta a España en olympisch goud op de tijdrit voor Primoz Roglic, de tweede plaats van Jonas Vingegaard en vier etappezeges voor de hele ploeg in de Tour de France, dagzeges in de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem voor Wout van Aert: 2021 was een behoorlijk succesvol jaar voor Jumbo-Visma. "Maar er zijn legio onderdelen die beter kunnen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman op de ploegpresentatie in het Spaanse Alicante.

"We streven er elke dag naar om beter te worden en we moeten er soms heel diep voor graven om uit te vinden hoe. Dat kan op het gebied van voeding, training, tactiek of materiaal."

Bij de afsluiting van het wielerjaar houdt de enige Nederlandse WorldTour-ploeg altijd een grondige zelfevaluatie. "Drie dagen lang zijn we op een opbouwende manier heel kritisch naar elkaar", aldus Zeeman. "Dat maakt deze ploeg zo sterk."

De grootste verbetering in het nieuwe jaar is het recent geopende hoofdkantoor in Den Bosch. In het moderne onderkomen (zie tweet hieronder) worden de wielerploeg en de schaatsploeg aangestuurd.

"Het was een droom om dit gebouw neer te zetten", zegt algemeen directeur Richard Plugge. "En je merkt meteen wat een geweldige aantrekkingskracht het heeft, bijvoorbeeld op andere bedrijven die ook in het pand een kantoor willen openen. Dit pand gaat onze verdere groei ondersteunen."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het nieuwe hoofdkantoor van Jumbo-Visma.

'Bij INEOS wordt veel van Jumbo-Visma gekopieerd'

Rohan Dennis maakte deze winter de overstap van INEOS Grenadiers, het financieel grootste team in de WorldTour, naar Jumbo-Visma. De Australische tijdrijder is erg te spreken over hoe de randvoorwaarden bij zijn nieuwe ploeg geregeld zijn.

"Bij INEOS worden veel dingen van Jumbo-Visma gekopieerd. Ik dacht: waarom zou ik niet aan de andere kant van het hek gaan kijken?"

"In deze sport zijn er eigenlijk twee ploegen die vooroplopen en het niveau van de sport steeds omhoog pushen", doelt Dennis op Jumbo-Visma en INEOS. "En Jumbo-Visma is daar de nummer één van." Dennis zorgde woensdag door Australisch kampioen tijdrijden te worden voor het eerste succesje in 2022 van zijn nieuwe ploeg.

Rohan Dennis op weg naar de Australische titel in het tijdrijden, de eerste zege van Jumbo-Visma in 2022. Rohan Dennis op weg naar de Australische titel in het tijdrijden, de eerste zege van Jumbo-Visma in 2022. Foto: Getty Images

Jumbo-Visma zet in op monumenten, Tour-zege geen must

Op sportief vlak mikt Jumbo-Visma dit jaar nog nadrukkelijker op het klassieke voorjaar, waar Wout van Aert een monument als Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix hoopt te winnen. Om die wens realiseerbaar te maken, werd de klassiekerkern rondom de Belg deze winter versterkt met Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Christophe Laporte.

Uiteraard is ook de Tour de France weer een groot doel voor de supermarktploeg. Na twee zeges op rij van UAE Emirates-renner Tadej Pogacar wil Jumbo-Visma dit jaar niet al te hoog van de toren blazen.

"Onze ambitie is simpelweg altijd beter worden", zegt Zeeman. "Natuurlijk gaan we er weer alles aan doen om de Tour te winnen, maar er zijn wereldwijd heel veel goede renners. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat een paar van die heel goede renners bij ons rijden, maar het is geen must om de Tour te winnen."