Een jaar nadat Tom Dumoulin mentaal op een dieptepunt heeft gezeten, begint hij met frisse moed aan het komende wielerjaar. De renner van Jumbo-Visma zal nooit een alfamannetje worden, maar is daarom niet minder ambitieus als het om de grootste koersen gaat.

Dumoulin is dit jaar niet mee op trainingskamp in Spanje. Hoewel hij dagelijks negatief test, vertoont hij wel corona-achtige klachten en zit trainen er even niet in.

"Ik voel me nu heel anders dan vorig jaar", stelt hij desondanks met een brede glimlach vast. "Een jaar geleden was ik heel ongelukkig in het trainingskamp in Alicante. Dat lag niet aan Alicante, want het sluimerde al veel langer. Ik ben blij dat ik toen mijn hart heb gevolgd."

Dumoulin stopte met wielrennen en fietste maandenlang niet. Langzaam maar zeker begon het toch weer te kriebelen en besloot hij terug te keren, met als doel om het maximale uit zichzelf te halen. Met als voorlopig hoogtepunt een tweede plaats op de olympische tijdrit in Tokio.

"Nu is het een bewuste keuze van mezelf om wielrenner te willen zijn", zegt de 31-jarige Limburger. "En ik aanvaard ook alle consequenties die daarbij komen kijken. Natuurlijk heb ik weleens een baaldag, maar daar kan ik vrede mee hebben omdat het mijn eigen keuze is om dit te doen."

Programma Tom Dumoulin in 2022 20-26 februari: Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

5 maart: Strade Bianche

21-27 maart: Ronde van Catalonië

10 april: Amstel Gold Race

Eind april: drie weken hoogtestage

6-29 mei: Giro d'Italia

In het najaar vermoedelijk het WK in Australië en Italiaanse koersen als de Ronde van Lombardije

Dumoulin verkiest Giro in 2022 boven Tour

Als wielrenner doet Dumoulin weinig anders dan voorheen, al laat hij bij zijn programmakeuze zijn gevoel prevaleren. Daarom rijdt hij in 2022 niet de Tour de France, maar wel de Giro in zijn geliefde Italië.

Dumoulin vindt het moeilijk om uit te leggen waar zijn liefde voor 'de laars' vandaan komt. "Waarom ga ik liever op vakantie naar Italië dan naar Spanje? Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet."

"Maar ik kom er gewoon graag. Ik hou van het eten in Italië en van het landschap. En van de passie en de directheid van de mensen", doet hij toch een poging om zijn voorliefde voor het land te verklaren.

Maar bovenal heeft hij weer zin om te koersen in Italië. "Ik vind de Giro een bijzondere koers, het maakt warme gevoelens bij me los", vertelt Dumoulin. "Ik heb er echt zin in om in mei 21 dagen voor het klassement te strijden."

Tom Dumoulin na zijn eindzege in de Giro d'Italia in 2017. Tom Dumoulin na zijn eindzege in de Giro d'Italia in 2017. Foto: Getty Images

Dumoulin kiest op gevoel voor Amstel Gold Race

Dumoulin is blij dat Jumbo-Visma met hem meedenkt door hem in Italië te laten rijden. Net zoals hij in de Amstel Gold Race in 'zijn' Zuid-Limburg mag starten. "Eigenlijk hadden we een programma gemaakt met een hoogtestage, dan Luik-Bastenaken-Luik en dan de Giro", zegt hij.

"Maar toen dacht ik: ik zou graag de Gold Race rijden. Dat is de koers die mij vroeger heeft getriggerd om wielrenner te worden. En ook de koers die vorig jaar weer heeft getriggerd om wielrenner te blijven."

En dus rijdt Dumoulin in 2022 de Gold Race, om daarna drie weken op hoogtestage te gaan voor de Giro. "Vroeger had ik zoiets niet ter sprake gebracht en zou ik achteraf gebaald hebben, nu laat ik mijn gevoel wél een rol spelen in mijn programma."

Tom Dumoulin als toeschouwer vorig jaar bij de Amstel Gold Race. Tom Dumoulin als toeschouwer vorig jaar bij de Amstel Gold Race. Foto: Getty Images

'Ik voel me er niet prettig bij als een team alleen om mij draait'

Tot zijn grote tevredenheid deelt hij het kopmanschap in Italië met Tobias Foss, de 24-jarige Noor die vorig jaar negende werd in het klassement. "Ik ben nu eenmaal geen alfamannetje", zegt Dumoulin. "Ik voel me er gewoon niet prettig bij als een heel team alleen om mij draait. Daarom is het fijn om samen met Tobias kopman te zijn."

Dumoulin krijgt er energie van om zijn jonge ploeggenoot de fijne kneepjes van het wielrennen en het kopmanschap bij te brengen. "En hij is echt een leuke gast, we kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben hetzelfde karakter."

"Ik hoop dat we straks samen finales gaan rijden in de Giro. En dan zien we na twee weken vanzelf wel wie van ons twee de beste is en de echte kopman zal zijn."

Hij zal het niet hardop zeggen, maar Dumoulin is nog altijd eerzuchtig genoeg om te hopen dat hij de beste van de twee blijkt te zijn. "Sinds mijn terugkeer vind ik het erg leuk om volledig gefocust te zijn op de resultaten."

En die resultaten zullen de komende jaren echt niet alleen in de Giro behaald gaan worden. "Als het aan mij ligt, heb ik mijn laatste Tour de France nog niet gereden."