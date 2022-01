In zijn eerste volledige seizoen nadat hij tijdelijk het plezier in het wielrennen was kwijtgeraakt, is de Giro d'Italia het absolute hoofddoel van Tom Dumoulin. De renner van Jumbo-Visma start in mei met grote klassementsambities in de ronde die hij in 2017 al eens wist te winnen.

Toen in november bij de bekendmaking van het Giro-parcours bleek dat er slechts 26 tijdritkilometers in opgenomen zijn, baalde Dumoulin best een beetje. Maar hij koos eerder al vol overtuiging voor een terugkeer naar Italië. Het wordt zijn eerste drieweekse koers nadat hij begin vorig jaar abrupt een maandenlange pauze had ingelast omdat hij vaak met tegenzin op de fiets zat.

Het plezier staat voor de 31-jarige Maastrichtenaar nu voorop. "De keuze voor de Giro was niet heel moeilijk. Ik heb daar natuurlijk goede herinneringen aan", doelt Dumoulin op zijn zege van 2017 en zijn tweede plaats in het eindklassement van een jaar later. "Het was een keuze op gevoel en verstand."

"We hebben bij Jumbo-Visma al een hele goede Tour-ploeg met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk. Het zijn voor mij twee rare en lastige jaren geweest. Daarom had ik dit jaar geen zin in de gekte van de Tour, dat leek me nog niet verstandig. Laat mij dan maar lekker de Giro rijden."

Programma Tom Dumoulin in 2022 20-26 februari: Ronde van Verenigde Arabische Emiraten

5 maart: Strade Bianche

21-27 maar: Ronde van Catalonië

10 april: Amstel Gold Race

Eind april: Drie weken hoogtestage

6-29 mei: Giro d'Italia

'Ik kan heel goed met Foss opschieten'

Dumoulin ontbrak dinsdag bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma, omdat hij een close contact van een positief geteste persoon was en omdat hij zich na zijn boosterprik wat grieperig voelde. Hij overweegt de komende dagen nog aan te sluiten bij het trainingskamp van de Nederlandse formatie in Spanje.

Het programma van Dumoulin naar de Giro-start, over een kleine vier maanden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, staat al helemaal vast (zie kader hierboven). Na de Ronde van Italië bekijkt hij hoe zijn seizoen er verder uitziet, al zal hij "normaal gezien" geen andere grote ronde rijden. Op de WK in Australië en in Italiaanse najaarskoersen als de Ronde van Lombardije is hij hoogstwaarschijnlijk wel present.

Met zo'n twintig koersdagen heeft Dumoulin straks relatief weinig wedstrijdkilometers in de benen als hij in mei een gooi naar de roze trui doet.

"Dat is een bewuste keuze", vertelt de renner, die vorig jaar na zijn rentree nog olympisch zilver op de tijdrit won. "Ik reageer altijd heel goed op hoogtestages. Die drie weken trainingskamp voor de Giro worden heel belangrijk en verder hoefde ik niet te veel koersen te rijden."

Dumoulin deelt het kopmanschap van zijn ploeg in de Giro met Tobias Foss, de 24-jarige Noor die vorig jaar negende werd in het eindklassement. "Ik kan heel goed met hem opschieten en kijk er nu al naar uit om samen met hem finales te gaan rijden", aldus Dumoulin.

Giro-ploeg Jumbo-Visma Tom Dumoulin (Ned)

Tobias Foss (Noo)

Sam Oomen (Ned)

Jos van Emden (Ned)

Pascal Eenkhoorn (Ned)

Edoardo Affini (Ita)

Chris Harper (Aus)

Koen Bouwman (Ned)

Dumoulin kijkt uit naar Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race in 'zijn' Zuid-Limburg past precies binnen het programma van Dumoulin. Vanwege de Franse presidentsverkiezingen op 10 april is de heuvelklassieker dit jaar op de kalender van plek geruild met Parijs-Roubaix.

"Dat komt wel heel mooi uit, want als de Gold Race een week later zou zijn, dan had ik hem niet kunnen rijden in de aanloop naar de Giro", lacht Dumoulin.

Toen hij vorig jaar tijdelijk gestopt was, kreeg hij weer wielerkriebels toen hij als toeschouwer bij de Limburgse klassieker aanwezig was. "Ik kijk er echt naar uit om daar weer te gaan rijden. Het is een koers die me echt wat doet."

De eerste koers van Dumoulin dit seizoen is de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die van 20 tot en met 26 februari op het programma staat.