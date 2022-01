Jumbo-Visma zet ook in 2022 vol in op de eindwinst van de Tour de France met kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard en de monumenten in het voorjaar met Wout van Aert. Tom Dumoulin keert in de Giro d'Italia terug in een grote ronde, zo werd dinsdag duidelijk tijdens de ploegpresentatie.

"Het is geen must om de Tour te winnen in 2022", zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "Als het een must wordt, dan ga je er niet met de goede motivatie heen. Maar ook dit jaar gaan we er weer alles aan doen om de Tour te winnen."

De enige Nederlandse WorldTour-ploeg ging de voorgaande twee edities all-in om de belangrijkste wielerkoers te winnen. Dat leidde in beide gevallen tot een tweede plaats.

Kopmannen Roglic en Vingegaard krijgen dit jaar met klimmers Steven Kruijswijk en Sepp Kuss, alleskunner Van Aert en tijdrijder Rohan Dennis een sterk team mee. Die zes namen zijn al zeker van Tour-deelname; de laatste twee worden in mei bekendgemaakt.

De 32-jarige Roglic was twee jaar geleden al heel dicht bij de eindzege in de Tour. In de tijdrit op de voorlaatste dag verspeelde de Sloveen een aanzienlijke voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Vorig jaar wilde Roglic sportieve revanche nemen, maar door enkele valpartijen moest hij al vroeg opgeven. Tour-debutant Vingegaard (25) nam het kopmanschap over en verraste met een tweede plaats in het eindklassement, ook achter Pogacar. De Tour begint dit jaar met drie etappes in Vingegaards vaderland Denemarken.

Mutaties binnen Jumbo-Visma Nieuw: Tiesj Benoot (Bel, DSM), Rohan Dennis (Aus, INEOS), Michel Hessmann (Dui, eigen opleidingsploeg), Christophe Laporte (Fra, Cofidis), Milan Vader (mountainbiker debuteert als wegrenner), Tosh Van der Sande (Bel, Lotto Soudal), Mick van Dijke (Ned, eigen opleidingsploeg), Tim van Dijke (Ned, eigen opleidingsploeg).

Weg: George Bennett (NZl, UAE Emirates), Dylan Groenewegen (Ned, BikeExchange), Paul Martens (Dui, gestopt), Tony Martin (Dui, gestopt), Christoph Pfingsten (Dui, gestopt), Antwan Tolhoek (Ned, Trek-Segafredo), Maarten Wynants (Bel, gestopt).

Klassiekerkern rond Van Aert flink versterkt

Naast op de Tour zet Jumbo-Visma ook in op het klassieke voorjaar, met Van Aert als speerpunt. De 27-jarige Belg won de voorbije twee jaar al de eendagskoersen Strade Bianche, Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. De mooiste monumenten, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, ontbreken echter nog op zijn lange erelijst.

Met het aantrekken van de Belgen Tiesj Benoot (DSM), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en de Fransman Christophe Laporte (Cofidis) heeft Jumbo-Visma de klassiekerkern rond Van Aert deze winter versterkt, met als ultieme doel winst van een monument.

"Ik hoop van Milaan-San Remo op 19 maart tot Parijs-Roubaix op 17 april één lange piekperiode te hebben", vertelde Van Aert. "De klassiekerkern is veel sterker geworden door de aanwinsten en als ploeg zijn we er nu ook veel meer mee bezig. Ik heb er heel veel zin in."

Dumoulin naar Giro, Roglic gaat voor vierde Vuelta-winst

Naast in de Tour hoopt Jumbo-Visma ook in de andere grote rondes hoge ogen te gooien. Dumoulin (31) keert na een jaar zonder grote ronde terug in de Giro d'Italia, die hij in 2017 wist te winnen.

"Normaal gezien rijd ik maar één grote ronde", zei Dumoulin. Na de zomer richt hij zich waarschijnlijk op de WK in Australië en de Ronde van Lombardije.

Het is nog niet duidelijk of Roglic na de Tour opnieuw de Vuelta zal rijden. De Sloveen wist die koers de laatste drie jaar steeds te winnen. Een vierde eindzege zou een evenaring van het record van Roberto Heras betekenen. Omdat de Vuelta in augustus begint met drie ritten in Nederland, is de koers extra belangrijk voor Jumbo-Visma.