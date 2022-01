Fabio Jakobsen mikt in zijn vijfde seizoen bij Quick Step-Alpha Vinyl op succes in het voorjaar, maar droomt vooral ook van zijn debuut in de Tour de France. De 25-jarige sprinter wil zich daar meten met de top.

"Dat is het allerhoogste", zegt hij tijdens een trainingskamp in Spanje. "Ik kijk er echt naar uit om te rijden tegen de beste sprinters van de wereld in de grootste rittenkoers van het jaar."

Jakobsen eindigde vorig seizoen op een bijzonder hoog niveau met twee zeges in de Vuelta a España en dagwinst in de Gooikse Pijl en de Eurométropole Tour eind september.

"Het is altijd fijn om met een goed gevoel een seizoen af te sluiten. Ik heb een goede winter achter de rug, het is nu helemaal anders dan vorig jaar op trainingskamp. Toen was ik nog volop in revalidatie, kon ik de ene dag wel, de andere dag niet meetrainen met de ploegmaten. Soms moest ik eerder stoppen op de training", blikt hij terug.

"Nu ben ik met een goede conditie de winter ingegaan en nam ik voldoende tijd om te rusten. Ik ben zelfs 5 kilo aangekomen , maar intussen ben ik alweer opnieuw de helft kwijt."

Jakobsen begint het seizoen in de Ronde van Valencia (2-6 februari), trekt daarna naar de Ronde van de Algarve en rijdt vervolgens Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice en enkele Vlaamse voorjaarskoersen, zoals de Scheldeprijs, die hij in 2019 won. Daarna volgt een rustperiode en vervolgens wacht zijn debuut in de Tour.

Fabio Jakobsen liet zich vorig jaar zien in de Ronde van Spanje. Fabio Jakobsen liet zich vorig jaar zien in de Ronde van Spanje. Foto: Getty Images

'Het is een eer dat ik de Tour mag rijden'

Jakobsen reed al twee grote rondes. In 2019 maakte hij zijn debuut in de Vuelta en won hij twee etappes. Door de horrorcrash in de Ronde van Polen in augustus 2020 kwam hij maandenlang niet aan koersen toe en reed hij geen grote ronde in dat seizoen. Na zijn zware valpartij maakte hij zijn rentree in competitie in april van 2021 in de Ronde van Turkije. Stap voor stap werkte hij aan zijn comeback en groeide het vertrouwen om opnieuw mee te sprinten voor winst.

Dat lukte in de Ronde van Wallonië in juli, waar hij twee etappes won, één keer voor Fernando Gaviria en één keer voor Rüdiger Selig. In de Vuelta kon hij liefst drie keer te juichen. Hij veroverde namelijk ook de groene puntentrui.

Quick Step beschikt echter ook over Mark Cavendish. De Brit stond vorig jaar onverwacht aan de start van de Tour na de blessure van Sam Bennett en wist tot ieders verbazing vier keer te winnen en mocht ook met de puntentrui naar huis.

"Uiteraard is het een hele eer dat ik de Tour mag rijden", zegt Jakobsen. "Ploegleider Patrick Lefevere vertelde me dat al meteen na de Vuelta. Dat geeft enorm veel vertrouwen. Nu is het aan mij om dat vertrouwen waar te maken. Ik ga er alles aan doen om daar top te zijn."