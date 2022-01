René Wolff keert na ruim vier jaar terug als bondscoach van de succesvolle sprintploeg bij het baanwielrennen. De 43-jarige Duitser is de opvolger van Hugo Haak, die in november zijn afscheid aankondigde.

Wolff was tussen 2010 en 2017 al de bondscoach van de Nederlandse baansprinters. Onder zijn leiding werden drie olympische medailles veroverd. In 2012 pakte Teun Mulder in Londen brons op de keirin en in Rio de Janeiro (2016) was er zilver voor Mathijs Büchli en goud voor Elis Ligtlee op dat onderdeel.

Wolff vertrok omdat hij het beschikbare budget niet toereikend vond om optimaal naar de Olympische Spelen van Tokio toe te werken. Hij werd prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF, maar keerde een jaar later als bondscoach van de Nieuw-Zeelandse sprinters terug op de wielerbaan. Vorige maand stapte hij daar op.

"Ik vind het een eer om het werk van Hugo voort te mogen zetten", zegt Wolff maandag op de site van de wielerbond. "Ik heb met bewondering gevolgd wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Het is voor mij een enorme uitdaging om met deze succesvolle groep naar de volgende Olympische Spelen van Parijs in 2024 toe te werken."

De dertigjarige Haak was de afgelopen drie jaar zeer succesvol met de baansprinters. Bij de Spelen van Tokio afgelopen zomer was er drie keer goud (teamsprinters, Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx), één keer zilver (Jeffrey Hoogland) en één keer brons (Lavreysen) voor zijn team.

Oud-baanrenner Haak werd in 2019 en 2021 uitgeroepen tot Coach van het Jaar bij het Sportgala.