Tadej Pogacar zal in 2022 voor het eerst in zijn carrière twee grote rondes in één seizoen rijden. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk start in de Tour de France en de Vuelta a España. In Spanje wordt de Belg Remco Evenepoel mogelijk een van zijn grootste concurrenten.

Pogacar debuteerde in 2019 in een grote ronde en eindigde toen als derde in de Vuelta. De afgelopen twee jaar koos hij voor alleen de Tour, die hij zowel in 2020 als in 2021 op zijn naam schreef.

"Dit jaar hoop ik de Tour én de Vuelta te doen", zei de 23-jarige Sloveen volgens Cyclingnews maandag vanuit Spanje bij een persmoment van zijn ploeg UAE Team Emirates. "De Vuelta was mijn eerste grote ronde en ik heb daar heel mooie herinneringen aan. Daarom keer ik graag terug naar Spanje."

UAE Team Emirates maakte eerder al bekend dat Pogacar begin april voor de eerste keer de Ronde van Vlaanderen zal rijden. "Dat is een nieuwe uitdaging voor mij, ik heb er zin in", zei hij maandag. "Bovendien zal het helpen voor de kasseienrit in de Tour."

Pogacar begint zijn seizoen volgende maand in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (20-26 februari). Hij rijdt dit jaar op Parijs-Roubaix na alle monumenten: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. "Ik zou in de toekomst graag proberen om alle monumenten te winnen."

Evenepoel kiest voor Vuelta

Quick Step-Alpha Vinyl openbaarde maandag het complete programma van Evenepoel. De Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Nederland, is dit jaar het grootste doel voor de 21-jarige Belg.

Evenepoel reed vorig jaar met de Giro d'Italia zijn eerste drieweekse ronde. Het was voor het toptalent de eerste koers na een lange revalidatieperiode en hij moest in Italië na de zeventiende etappe opgeven.

De tijdrijder begint volgende maand in de Ronde van Valencia (5-9 februari) vol vertrouwen aan 2022. "Ik ben uitgerust, gezonder en ik denk dat mijn lichaam deze winter progressie heeft gemaakt", zei hij tegen Sporza.