Egan Bernal blijft ook de komende jaren in dienst van INEOS Grenadiers koersen. De eenmalig Tour de France- en Giro d'Italia-winnaar heeft zijn contract bij de ploeg maandag tot en met 2026 verlengd.

Het contract van de 24-jarige Bernal liep nog twee jaar door. Er waren recent wat geruchten dat de Colombiaan uit ontevredenheid wilde vertrekken bij INEOS, maar met zijn nieuwe verbintenis bewijst hij het tegendeel.

"Ik teken nu voor mijn belangrijkste jaren. Het zullen mijn beste jaren worden en die wil ik met deze ploeg beleven", aldus Bernal, die sinds 2018 voor INEOS rijdt en zich komende zomer op een nieuwe Tour-zege richt.

"Ik wil echt graag weer de Tour rijden. Vorig jaar gaf ik de voorkeur aan de Giro, maar het voelt te lang geleden dat ik er was. Ik heb heel veel zin in dit jaar en wil er goed voorbereid en met een sterke ploeg aan de start staan."

Tijdens zijn twee seizoen in dienst van INEOS won Bernal in 2019 de Tour, waarmee hij de jongste renner ooit werd die de gele trui naar Parijs bracht. Afgelopen jaar schreef hij de Giro op zijn naam en werd hij zesde in de Ronde van Spanje.