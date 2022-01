Lars van der Haar is zondag met grote overmacht Nederlands kampioen veldrijden geworden. De regerend Europees kampioen volgde de in Rucphen afwezige Mathieu van der Poel op. In België werd Wout van Aert voor de vijfde keer nationaal kampioen.

Van der Haar reed al vroeg weg bij de concurrentie en won met meer dan een minuut voorsprong. Het is de derde nationale titel voor de dertigjarige Woudenberger.

Ook in 2013 en 2014 veroverde Van der Haar de rood-wit-blauwe trui. In de zes daaropvolgende jaren werd Van der Poel steeds Nederlands kampioen. In 2021 was er wegens het coronavirus geen NK.

Van der Poel komt deze winter niet meer in actie in het veld vanwege aanhoudende rugklachten. Van der Haar is samen met Corné van Kessel de enige veldrijder die Nederland bij de mannen mag vertegenwoordigen op het WK eind deze maand in de Verenigde Staten. Doordat ook Van Aert het WK aan zich voorbij laat gaan, heeft Van der Haar serieuze medaillekansen in Fayetteville.

Van der Haar onder de regenboog in Rucphen op weg naar de nationale titel. Van der Haar onder de regenboog in Rucphen op weg naar de nationale titel. Foto: ANP

Van Kessel afgetroefd door jonge Hendrix

De dertigjarige Van Kessel stelde teleur op het NK en wist maar net de tweede plaats veilig te stellen. Hij kon pas in de slotronde de 21-jarige Mees Hendrix inhalen.

Hendrix pakte het brons en werd ook gehuldigd als Nederlands kampioen bij de beloften. De kampioenschappen bij de mannen onder 23 jaar en de eliterenners werden in dezelfde koers verreden op het NK, dat wegens coronamaatregelen zonder publiek werd gehouden.

Eerder op de dag veroverde Marianne Vos in Rucphen de nationale titel bij de vrouwen. Het is de zevende keer dat de routinier zich de beste veldrijdster van Nederland mag noemen.

Wout van Aert was een klasse apart in België. Wout van Aert was een klasse apart in België. Foto: Getty Images

Van Aert soleert naar vijfde Belgische titel

In België was Van Aert een klasse apart bij het nationaal kampioenschap in Middelkerke. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie en soleerde met veel machtsvertoon naar zijn vijfde nationale titel.

Eli Iserbyt, de Belgische leider in de klassementen van de wereldbeker en de Superprestige, stapte af. Laurens Sweeck eindigde op ruim een minuut van Van Aert als tweede en het brons was voor Quinten Hermans.

Van Aert veroverde in 2016, 2017, 2018 en vorig jaar ook al de Belgische titel in het veld.