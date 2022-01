Marianne Vos is zondag voor de zevende keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. In Rucphen bleef de routinier Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado ruim voor.

Het is voor de 34-jarige Vos al haar veertiende NK-medaille. Naast zeven keer goud en zesmaal zilver veroverde ze ook één bronzen plak. Vorig jaar werd het NK niet georganiseerd wegens het coronavirus.

Met zeven titels is Vos overigens nog lang geen recordhouder. Daphny van den Brand wist liefst elf nationale titels te pakken.

De laatste titel van Vos dateerde alweer van 2017. In de twee jaar daarna won Brand de rood-wit-blauwe trui en in 2020 pakte Del Carmen Alvarado de laatste Nederlandse titel.

Om 15.00 uur beginnen ook de mannen aan het NK. Mathieu van der Poel is door zijn rugblessure de grote afwezige in Rucphen.

Vos wint dankzij vroege aanval

Vos, die medio december de wereldbekercross in het Brabantse Rucphen nipt voor Brand wist te winnen, koos al vroeg de aanval. De routinier van Jumbo-Visma pakte direct een kleine 20 seconden voorsprong op de overige favorieten.

Wereldkampioene Brand wist deze winter al zestien crosses te winnen en was op voorhand favoriet op het NK. Ze kon zich halverwege de veldrit losmaken uit de achtervolgende groep en zette de jacht op Vos in.

Brand kwam echter nauwelijks dichterbij, waardoor de zege van Vos niet in gevaar kwam. Vos kwam juichend en emotioneel over de finish en mocht voor de zevende keer de kampioenstrui in ontvangst nemen.