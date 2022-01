Amy Pieters ademt zelfstandig, zo heeft haar wielerploeg SD Worx woensdag bekendgemaakt. De drievoudig wereldkampioene op de baan, die na een zwaar trainingsongeluk in Spanje in kunstmatige coma is beland, wordt bovendien donderdag naar Nederland overgevlogen.

Volgens SD Worx is de situatie van Pieters "stabiel, maar onveranderd". De verdoving is de afgelopen dagen afgebouwd. "Pas als ze wakker is, kunnen de medici een eerste indruk krijgen van de gevolgen van de val."

De dertigjarige Pieters raakte op 23 december ernstig gewond tijdens een wegtraining van de Nederlandse baanselectie in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor het bewustzijn en werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Alicante vervoerd, waar ze aan haar schedel werd geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten.

Sindsdien wordt Pieters in kunstmatige coma gehouden. Op 28 december meldde SD Worx dat ze nog drie dagen langer in slaap wordt gehouden, maar sindsdien bleef een nieuwe update vanuit Spanje uit. In Nederland zal ze vanaf donderdag verder behandeld worden.

Pieters is als baanrenster drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers, samen met de onlangs gestopte Kirsten Wild. Het Nederlandse duo won ook één keer WK-zilver en drie keer EK-brons op de madison. Ze deed met Wild afgelopen zomer nog mee aan de olympische koppelkoers in Tokio, waarop ze vierde werd.

Baanwielrenster Amy Pieters (rechts) werd de afgelopen drie jaar met Kirsten Wild (links) wereldkampioen op de koppelkoers. Baanwielrenster Amy Pieters (rechts) werd de afgelopen drie jaar met Kirsten Wild (links) wereldkampioen op de koppelkoers. Foto: ANP

Peloton reageert verslagen op ongeluk Pieters

Verschillende rensters reageerden verslagen op het zware trainingsongeluk van Pieters. Veldrijdster Lucinda Brand barstte zaterdag in tranen uit nadat ze in het Belgische Baal een cross had gewonnen.

"Dit is een heel moeilijke tijd voor me", zei Brand. "Natuurlijk is het supermooi om te winnen. Helaas is veldrijden niet belangrijk als je kijkt wat er nu aan de hand is met Amy. Mijn gedachten zijn veel daar, bij haar familie."

Mark Cavendish, die 34 etappes in de Tour de France won, stak Pieters via Instagram een hart onder de riem. "We denken allemaal voortdurend aan jou, je familie en je teamgenoten. We sturen al onze liefde."