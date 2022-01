In navolging van Mathieu van der Poel doet ook Wout van Aert eind deze maand niet mee aan het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. De drievoudig wereldkampioen in de cross geeft de voorkeur aan het wegseizoen, zo maakte hij woensdag bekend.

"Ik zal niet naar het WK afreizen", zei Van Aert nadat hij de cross in het Belgische Herentals met overmacht had gewonnen. "Het is jammer, maar een onvermijdelijk besluit omdat ik me op de voorjaarsklassiekers wil voorbereiden."

De 27-jarige Van Aert is momenteel een klasse apart in het veldrijden. De Belg won dit seizoen liefst acht van de negen crosses waaraan hij meedeed. Alleen in Hulst greep hij afgelopen zondag, mede door kettingproblemen, naast de zege.

De mededeling van Van Aert komt niet als een verrassing. De Jumbo-Visma-renner liet de afgelopen weken al doorschemeren dat zijn WK-deelname onzeker is. Hij wil een lange voorbereiding inlassen voor de voorjaarsklassiekers op de weg, wat een van zijn speerpunten voor komend seizoen is.

Van der Poel liet eerder op de dag al weten dat hij het WK veldrijden overslaat. De drievoudig wereldkampioen in de cross kampt met aanhoudende rugklachten en heeft een punt achter zijn crossseizoen gezet. Het is niet duidelijk wanneer de kopman van Alpecin-Fenix weer op de fiets stapt.

Wout van Aert doet eind deze maand niet mee aan het WK veldrijden in de Verenigde Staten. Wout van Aert doet eind deze maand niet mee aan het WK veldrijden in de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

Voor het eerst sinds 2014 andere wereldkampioen

Door de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel komt er voor het eerst sinds Zdenek Stybar in 2014 een andere wereldkampioen in het veldrijden dan het tweetal. De afgelopen drie jaar greep Van der Poel de wereldtitel, terwijl Van Aert dat in de drie voorgaande jaren (2016, 2017 en 2018) deed.

Tom Pidcock zal nu als favoriet afreizen naar het WK veldrijden, waarvan de mannenwedstrijd op 30 januari wordt verreden. De Brit van INEOS Grenadiers is normaal gesproken de beste man achter Van Aert en Van der Poel en won dit seizoen al drie crosses, waaronder dinsdag in Gullegem en zondag in Hulst.

Pidcock zal in de Verenigde Staten concurrentie krijgen van onder anderen Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Laatstgenoemde is de regerend Europees kampioen en doorgaans de beste Nederlander achter Van der Poel. In 2016 werd de Woudenberger nog tweede achter Van Aert.