Lucinda Brand heeft woensdag de veldrit van Herentals gewonnen. Het was alweer de zestiende zege van de wereldkampioene, die deze winter ongenaakbaar is. Bij de mannen was Wout van Aert een klasse apart in zijn geboortedorp.

De 32-jarige Brand won de cross in het Belgische Herentals met overmacht. Denise Betsema finishte als tweede op 49 seconden van de winnares.

Dankzij een bonificatie voor de snelste ronde bleef de veldrijdster van Texel nog net leider in het klassement van de X2O-Trofee. Het verschil met Brand zakte van 46 naar 2 seconden. Er volgen nog drie crossen in deze competitie.

Annemarie Worst finishte in Herentals als derde en maakte zo het Nederlandse podium compleet. De Belgische Sanne Cant was op de vierde plaats de eerste niet-Nederlandse, vlak voor Maghalie Rochette uit Canada. Manon Bakker en Ceylin del Carmen Alvarado legden beslag op de plekken zes en zeven.

Brand streed op dat moment al met Betsema om de zege. "Ik had niet gedacht dat ik de knop zo makkelijk kon omzetten. Ik dacht vooraf: dit wordt een mentaal zwaar dagje", vertelde de Rotterdamse bij Sporza. "Ik zat niet goed mee bij de start, maar kon de schade beperken."

Wout van Aert won met speels gemak de cross in Herentals. Wout van Aert won met speels gemak de cross in Herentals. Foto: Getty Images

Van Aert klasse apart bij mannen

Bij de mannen was Van Aert een klasse apart. De Belg, die op 3 kilometer van het parcours woont, sprong al in de tweede ronde weg uit een groepje met de Brit Tom Pidcock en zijn landgenoot Toon Aerts. Hij hield nummer twee Pidcock ruim een minuut achter zich op de streep. Lars van der Haar was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Voor Van Aert is het alweer zijn achtste overwinning van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma had daar slechts negen crosses voor nodig. In Hulst eindigde hij zondag als vierde vanwege kettingproblemen.

Van Aert hoeft in het veldrijden dit jaar niet meer de strijd aan te gaan met Mathieu van der Poel. De regerend wereldkampioen zette eerder op de dag een streep door zijn seizoen, omdat hij met aanhoudende rugklachten kampt.