Lucinda Brand heeft woensdag de veldrit van Herentals gewonnen. Het was alweer de zestiende zege van de wereldkampioene, die deze winter ongenaakbaar is.

Brand won de cross in het Belgische Herentals met overmacht. Denise Betsema finishte als tweede op 49 seconden van de winnares.

Dankzij een bonificatie voor de snelste ronde bleef de veldrijdster van Texel nog net leider in het klassement van de X2O-Trofee. Het verschil met Brand zakte van 46 naar 2 seconden. Er volgen nog drie crossen in deze competitie.

Annemarie Worst finishte in Herentals als derde en maakte zo het Nederlandse podium compleet. De Belgische Sanne Cant was op de vierde plaats de eerste niet-Nederlandse, vlak voor Maghalie Rochette uit Canada. Manon Bakker en Ceylin del Carmen Alvarado legden beslag op de plekken zes en zeven.

Zondag wacht Nederlandse titelstrijd

Voormalig wereldkampioene Alvarado is bezig aan een wisselvallig seizoen en kreeg in Herentals al vroeg met materiaalpech te maken, waardoor ze een lang stuk moest lopen en de aansluiting vooraan verloor.

Brand streed op dat moment al met Betsema om de zege. "Ik had niet gedacht dat ik de knop zo makkelijk kon omzetten. Ik dacht vooraf: dit wordt een mentaal zwaar dagje", vertelde de Rotterdamse bij Sporza. "Ik zat niet goed mee bij de start, maar kon de schade beperken."

Betsema baalde omdat ze door een lekke band in de slotronde nog wat extra tijd verloor. "Het verschil was sowieso te groot", zei de Texelse. Zondag wacht de nationale titelstrijd in Rucphen, waar ze Brand opnieuw zal ontmoeten.

Woensdagmiddag komen ook de mannen in actie in Herentals, de woonplaats van Wout van Aert. Mathieu van der Poel maakte woensdag bekend dat hij dit veldritseizoen niet meer in actie komt wegens aanhoudende rugklachten.