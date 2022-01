Het nieuws dat Mathieu van der Poel door aanhoudende rugklachten dit veldritseizoen niet meer in actie komt, is woensdag het gesprek van de dag bij de cross in Herentals. Wout van Aert en andere concurrenten hopen dat de wereldkampioen snel herstelt.

"Het is heel jammer dat Mathieu niet meer actief is en sukkelt met een blessure", zegt Van Aert tegen Sporza voor de start in zijn woonplaats Herentals. "Ik wens hem het beste en ik hoop dat hij er snel weer bij mag zijn."

"Het veldrijden mist hem, de wielerwereld in het algemeen heeft renners als Mathieu nodig", zei de Belg van Jumbo-Visma.

Van Aert twijfelt nog altijd over zijn deelname aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville eind deze maand. De verre reis en jetlag zijn niet ideaal in de voorbereiding op het wegseizoen. De afwezigheid van zijn voornaamste concurrent op het WK verandert de situatie niet.

Hoop op regenboogtrui groeit bij concurrenten

Andere veldrijders zien hun kansen op WK-medailles flink toenemen door de afwezigheid van Van der Poel en mogelijk ook Van Aert. De twee domineren het veldrijden al jarenlang.

"Hun afwezigheid brengt meer perspectief", zegt de Belg Eli Iserbyt. "Ik vind het wel jammer dat Mathieu er niet bij zal zijn. Ik denk dat hij de slimste beslissing heeft genomen. Ik weet wat een langdurige blessure doet met een sporter en ik hoop dat hij snel beter wordt."

Ook de Belg Toon Aerts ziet meer kansen op de regenboogtrui. "We wisten al dat het WK voor Wout en Mathieu niet optimaal zouden zijn. Het is duidelijk dat het WK voor mij nog belangrijker zal worden dan anders. Het podium of de titel? In eerste instantie ben ik geïnteresseerd in die regenboogtrui."

Van der Poel heeft een zwelling op een tussenwervelschijf, die de rugpijn veroorzaakt. Dat moet nu door rust genezen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix liet woensdag weten dat het nog onduidelijk is hoelang het zal duren voordat de 26-jarige Brabander pijnvrij is. Dat kan een kwestie van weken maar ook van maanden zijn.