Mathieu van der Poel komt door zijn rugblessure dit veldritseizoen niet meer in actie. De viervoudig wereldkampioen kan daardoor zijn titel niet verdedigen op het WK eind deze maand in de Verenigde Staten.

Van der Poel reed deze winter slechts twee veldritten, nadat hij aanvankelijk langs de kant stond met een knieblessure. De Brabander heeft al sinds de zomer last van zijn rug.

"Door die rugpijn haal ik sinds de Tour de France mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af", zegt Van der Poel woensdag in een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Fenix. "De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn."

Gevolg is dat hij niet zal deelnemen aan het WK op 30 januari in Fayetteville. "Het zou stom zijn om de rustperiode te onderbreken en toch te proberen het WK te halen. Daar zijn we het allemaal over eens", aldus de berustende Van der Poel. "Ook al is het erg zuur. Ik heb tien keer op rij deelgenomen aan het WK. Dat ik mijn regenboogtrui niet kan verdedigen in Amerika is een echte domper."

Geen zorgen om verdere carrière Van der Poel

Van der Poel heeft een zwelling op een tussenwervelschijf, die de rugpijn veroorzaakt. Dat moet nu door rust genezen. "Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière", zegt de 26-jarige renner.

"Maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas als dat op een onderbouwde manier kan."

Vanuit zijn ploeg Alpecin-Fenix wordt er geen druk op Van der Poel gelegd in zijn herstelproces. "We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville", zeggen teammanagers Christoph en Philip Roodhooft.

"Vandaar de beslissing om dit seizoen niet meer in actie te komen op de crossfiets. Medisch gezien is er geen nieuws te melden. Mathieu respecteert de rust die is voorgeschreven. Speculaties of het weken dan wel maanden zal duren zijn nergens op gebaseerd. Het is op dit moment niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen", aldus de Belgische broers.

Volgens de teamleiding zijn de behandelend artsen het erover eens dat de zwelling daadwerkelijk zal verdwijnen door rust. "Mathieu zal zijn wegseizoen pas beginnen op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden."

In april worden de voorjaarsklassiekers als Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix verreden. Dat waren de afgelopen jaren belangrijke doelen voor de alleskunner op de fiets.