Peter Sagan is opnieuw geveld door COVID-19. De drievoudig wereldkampioen, die in januari vorig jaar ook al besmet was geraakt, testte met zijn broer Juraj Sagan positief op het coronavirus, zo heeft hij dinsdag bekendgemaakt.

"Mijn broer Juraj en ik hebben een coronatest afgenomen en helaas bleek die positief", meldt Sagan op Twitter. "We hebben symptomen die bij de ziekte passen en volgen de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten."

De 31-jarige Sagan raakte in januari vorig jaar tijdens een trainingsstage op Gran Canaria ook al met zijn broer Juraj besmet met het coronavirus. Mede door de opgelopen trainingsachterstand maakte de Slowaak pas anderhalve maand later zijn rentree in Tirreno-Adriatico.

Voor Sagan is de positieve test een valse start van zijn verblijf bij Team TotalEnergies. De wereldkampioen van 2015, 2016 en 2017 verruilde BORA-hansgrohe deze winter na vijf jaar voor de Franse WorldTour-ploeg.

Sagan zou aanvankelijk op 30 januari in de Ronde van San Juan het wielerseizoen openen, maar de Argentijnse rittenkoers werd maandag afgelast vanwege de coronapandemie.