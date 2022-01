De rugblessure van Mathieu van der Poel is een stuk ernstiger dan gedacht. De wereldkampioen veldrijden zou wel eens maanden aan de kant kunnen staan, zo zegt zijn vader Adrie van der Poel dinsdag.

"Ik denk dat hij lange tijd uitgeschakeld is", zegt vader Van der Poel dinsdag tegen Sporza. "Het is heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn."

Op de vraag of zijn zoon mogelijk enkele maanden niet in actie kan komen, antwoordt Adrie van der Poel bevestigend. "Ik denk het wel. Tot april is het nog een maand of drie. Dus de voorjaarskoersen op de weg komen niet in gevaar."

Mathieu van der Poel mist mogelijk wel het WK veldrijden, dat eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville wordt gehouden. De strijd om de regenboogtrui is deze winter het hoofddoel voor de viervoudig wereldkampioen.

"De eerstkomende weken zit trainen er volgens mij nog niet in. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening", zegt de vader van de 26-jarige renner. "Uiteindelijk zal de ploeg daar zoals in het verleden verstandig mee omgaan."

Adrie van der Poel was dinsdag aanwezig bij de veldrit in Gullegem. Foto: ANP

Van der Poel kwam deze winter pas tweemaal in actie

Mathieu van der Poel heeft deze winter pas twee veldritten gereden, nadat hij aanvankelijk werd gehinderd door een knieblessure. Hij eindigde op Tweede Kerstdag als tweede in Dendermonde en stapte een dag later af in Heusden-Zolder.

Voorlopig kan Van der Poel alleen revalideren. "Mathieu doet zijn oefeningen voor zijn rug en neemt voldoende rust. We wachten rustig af", zegt zijn vader.