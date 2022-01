Veldrijdster Shirin van Anrooij heeft dinsdag de cross in het Belgische Gullegem op haar naam geschreven. De negentienjarige Nederlandse wielrenster bleef de Canadese Maghalie Rochette en de Britse Zoe Bäckstedt voor.

Veel toprijdsters, onder wie wereldkampioene Lucinda Brand, stonden niet aan de start in Gullegem. De Hongaarse Kata Blanka Vas, die de veldrit vorig jaar won, ontbrak eveneens.

Van Anrooij, de Europees kampioene bij de beloften, nam bij de start de leiding en stond die niet meer af. Ze kwam solo en met een minuut voorsprong op Rochette over de finish. Inge van der Heijden eindigde als vijfde.

Bij de mannen ging de zege naar Tom Pidcock. De Brit gleed halverwege de cross weg bij een fietswissel, maar wist koploper Quinten Hermans alsnog bij te halen en ging ruim twee ronden voor het einde solo. De Belg Joran Wyseure werd tweede.

Voor Pidcock was het zijn derde zege van het seizoen. Hij had daarvoor negen wedstrijden nodig. David van der Poel was met een tiende plaats de beste Nederlander.

In Gullegem ontbraken grote namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Eli Iserbyt en Toon Aerts. Van der Poel kampt met de naweeën van een rugblessure. Zijn vader Adrie van der Poel denkt dat de Brabander enkele maanden niet gaat koersen.