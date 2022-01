Tom Dumoulin rijdt dit jaar de Giro d'Italia, zo bevestigt zijn ploeg Jumbo-Visma aan het AD. De Limburger zal slechts één grote ronde rijden en ontbreekt daardoor in de Tour de France en de Vuelta a España.

Dumoulin begint met klassementsambities aan de Giro, die hij in 2017 wist te winnen. De Maastrichtenaar, die vorig jaar een pauze van enkele maanden in zijn carrière inlaste, zei vorige maand in De Telegraaf dat hij in 2022 weer wil proberen een grote ronde te winnen.

Het wordt de vijfde Giro voor Dumoulin, die een jaar na zijn zege tweede werd in Italië. Bij zijn overige twee deelnames moest hij opgeven.

De Giro begint op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en telt twee tijdritten (het specialisme van Dumoulin) over in totaal 27 kilometer. Wat dat betreft is de keuze van Dumoulin opvallend, want de Tour de France (53 kilometer) en de Vuelta (54 kilometer, waarvan 23 in een ploegentijdrit) kennen dit jaar meer tijdritkilometers.

Jumbo-Visma maakt volgende week plannen bekend

Dumoulin werd in 2018 tweede in de Tour en reed in 2015 al eens een sterke Vuelta met een zesde plaats in het eindklassement. Toch zei Dumoulin in het AD dat hij dit jaar slechts één grote ronde wil rijden: "Ik heb het gevoel dat ik minder belastbaar ben dan drie jaar geleden."

Doordat Dumoulin tijdelijk afstand nam van de sport, reed hij in 2021 weinig wedstrijden. Wel werd hij Nederlands kampioen tijdrijden en pakte in die discipline olympisch zilver. Hij had ook zijn zinnen gezet op de tijdrit bij de WK in België, maar moest afzien van deelname wegens een gebroken pols.

Volgende week dinsdag vindt de ploegpresentatie van Jumbo-Visma plaats in het Spaanse Alicante, waarbij de doelen van de Nederlandse ploeg voor 2022 uit de doeken worden gedaan. De verwachting is dat Vuelta-winnaar Primoz Roglic en Jonas Vingegaard als nummer twee van vorig jaar de kopmannen in de Tour de France zullen zijn.