Chris Froome heeft de start van zijn wielerseizoen voorlopig uitgesteld. De 36-jarige Brit van Israel Start-Up Nation kampt met knieproblemen, meldt hij op zijn YouTube-kanaal.

"Ik weet echt nog niet wanneer ik mijn eerste wedstrijd rijd", zegt de viervoudig Tour-winnaar. "Deze problemen zorgen zeker voor een vertraging."

Froome denkt zich te hebben geforceerd in de trainingen ter voorbereiding op het komende seizoen. "De afgelopen tien dagen voel ik pijn aan de buitenkant van mijn knie terwijl ik aan het fietsen ben."

"Misschien was mijn lichaam na een periode van rust nog niet toe aan dergelijke inspanningen. Het heeft tot een soort van ontsteking geleid", meldt Froome.

Chris Froome kende een lastig eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation. Foto: ANP

Froome nog niet terug op oude niveau

Het is de Brit na een zware valpartij in het Critérium du Dauphiné van 2019 nog niet gelukt om zijn oude niveau te halen. Zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation na zijn vertrek bij INEOS liep uit op een teleurstelling.

In de Tour de France kwam Froome mede door een vroege valpartij niet verder dan de 133e plek in het eindklassement. De in Kenia geboren renner hoopt nog altijd voor de vijfde keer de Tour de France te winnen en daarmee het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain te evenaren.

De eerste WorldTour-koers van het jaar is de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die eind februari van start gaat.