De zegereeks van Wout van Aert is zondag ten einde gekomen. De Belg raakte in de wereldbekercross in Hulst ver achterop door een kettingprobleem en eindigde als vierde achter winnaar Tom Pidcock. Bij de vrouwen wist Lucinda Brand wel opnieuw te winnen.

Van Aert won alle zeven voorgaande crossen waar hij dit seizoen aan de start stond en gold in het Zeeuwse Hulst dan ook als grote favoriet. Maar de Belg van Jumbo-Visma verloor al in de eerste ronde veel tijd door een probleem met zijn ketting.

Van Aert moest vanaf de veertigste positie aan een inhaalrace beginnen en werkte zich langzaam maar zeker naar voren. De Belgisch kampioen kwam niet meer in de buurt van de strijd om de podiumplaatsen en eindigde als vierde.

De Brit Pidcock bleek de sterkste, door halverwege de veldrit Lars van der Haar en de Belg Eli Iserbyt af te schudden. Iserbyt werd tweede en stelde daarmee de eindzege in het wereldbekerklassement veilig. Van Aert nam niet deel aan de meeste wereldbekerwedstrijden en staat niet in de top tien.

Tom Pidcock komt juichend over de streep in Hulst. Tom Pidcock komt juichend over de streep in Hulst. Foto: Getty Images

Van Aert noemt vierde plek hoogst haalbare

Van Aert vertelde na afloop dat het kettingprobleem ontstond toen hij verkeerd schakelde. De ketting kwam vast te zitten tussen het binnenblad. "Dit is de andere zijde van het veldrijden", reageerde Van Aert op zijn materiaalpech. "Ik wilde hier all-in gaan, maar kreeg direct al tegenslag en toen was het onbegonnen werk."

Daarna probeerde de 27-jarige Vlaming er het beste van te maken. "Het is belangrijk om je best te blijven doen, maar de vierde plek was het hoogst haalbare. Jammer dat ik niet voor de zege kon strijden, maar dat is nu eenmaal zo."

Woensdag staat de cross in Herentals op het programma, de geboorteplaats en woonplaats van Van Aert. Het is nog onduidelijk of Mathieu van der Poel dan weer van de partij zal zijn. De wereldkampioen ontbrak in Hulst nog wegens een rugprobleem.

Lucinda Brand op weg naar haar zege in Hulst. Lucinda Brand op weg naar haar zege in Hulst. Foto: ANP

Brand blijft wel winnen

Brand boekte haar vijftiende zege van het seizoen. De regerend wereldkampioene liet in Hulst landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst achter zich.

Lang leek het erop dat Pieterse met de overwinning aan de haal zou gaan. De negentienjarige renster nam vanaf de start de leiding en hield het vijf ronden vol op kop. Voor het ingaan van de zesde en laatste ronde sloot Brand aan en plaatste ze een versnelling. Daarmee schudde ze Pieterse van zich af.

"Pieterse was vanuit het vertrek supersterk", zei Brand na afloop. "Ik heb me niet gelijk over de kop gereden en dat was denk ik mijn redding. Tegen het einde van de koers kon ik nog een paar keer de motor opentrekken. Dat was nodig, want met Puck wil je niet sprinten om de winst."

Met de zege in Hulst tekende Brand voor haar zesde overwinning op rij en haar tweede van dit weekend. Zaterdag was ze de beste bij de GP Sven Nys in Baal. Dit seizoen staat de teller al op vijftien zeges. "Bizar dat dit al mijn vijftiende overwinning is", aldus Brand. "Ik hou zelf de tel niet bij; dat laat ik aan de journalisten over."

Pieterse blij met tweede plek

Pieterse kwam bij de veldrit in Hulst vijf seconden na Brand over de eindstreep, terwijl Worst op elf seconden als derde eindigde. Hoewel Pieterse lang afstevende op de overwinning, was ze uiteindelijk dolblij met haar tweede plek in Hulst.

"Ik kreeg het halverwege wel zwaar en zag de seconden wegtikken", zei Pieterse. "Lucinda kan zoveel vermogen wegtrappen op de rechte stukken dus het was voor mij niet mogelijk om bij haar te blijven. Maar ik wilde wel graag de rest voorblijven en dat is gelukt."

Brand verstevigde met haar zesde wereldbekerzege haar leidende positie in het klassement. Landgenote Denise Betsema, die in dat klassement op de tweede plek staat, stelde zondag teleur met een zevende plek.