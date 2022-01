In het wielerjaar 2022 barst de strijd om de overwinningen in de klassiekers, grote rondes en andere koersen weer los. Een overzicht van de belangrijkste wedstrijden per maand.

Februari

20-26: Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten

26: Omloop Het Nieuwsblad (België)

27: Kuurne-Brussel-Kuurne (België)

Maart

5: Strade Bianche (Italië)

6-13: Parijs-Nice (Frankrijk)

7-13: Tirreno-Adriatico (Italië)

19: Milaan-San Remo (Italië)

21-27 Ronde van Catalonië (Spanje)

25: E3 Saxo Bank Classic (België)

27: Gent-Wevelgem (België)

30: Dwars door Vlaanderen (België)

April

3: Ronde van Vlaanderen (België)

4-9: Ronde van het Baskenland (Spanje)

10: Amstel Gold Race (Nederland)

13: Brabantse Pijl (België)

17: Parijs-Roubaix (Frankrijk)

18-22: Ronde van de Alpen (Italië)

20: Waalse Pijl (België)

24: Luik-Bastenaken-Luik (België)

26-1 mei: Ronde van Romandië (Zwitserland)

Mei

6-29: Ronde van Italië

Juni

5-12: Critérium du Dauphiné (Frankrijk)

8-12: ZLM Tour (Nederland/België)

12-19: Ronde van Zwitserland

22-26: NK wielrennen (Nederland)

Juli

1-24: Ronde van Frankrijk

24-31: Ronde van Frankrijk voor vrouwen

30: Clásica San Sebastián (Spanje)

Augustus

7-13: Benelux Tour (België/Nederland)

14-21: EK wielrennen (Duitsland)

19 augustus-11 september: Ronde van Spanje

September

4-11: Ronde van Groot-Brittannië

9: GP Quebec (Canada)

11: GP van Montreal (Canada)

18-25: WK wielrennen (Australië)

Oktober

8: Ronde van Lombardije (Italië)

9: Parijs-Tours (Frankrijk)