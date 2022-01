Lucinda Brand heeft het jaar ingeluid met winst van de GP Sven Nys in het Belgische Baal. Ze liet in de wedstrijd die deel uitmaakt van de X2O Badkamers Trofee Ceylin del Carmen Alvarado in een spannende laatste ronde net achter zich.

Brand kwam drie seconden eerder over de finish. De regerend wereldkampioene voorkwam daarmee dat de GP Sven Nys net als in 2020 en 2021 door Alvarado werd gewonnen. Brand werd toen tweede.

Op ruim een halve minuut van het Nederlandse tweetal werd Denise Betsema zondag derde. Ook de vierde en vijfde plaats waren voor Nederlandse rensters; Annemarie Worst en Fem van Empel.

De 32-jarige Brand won donderdag ook al de Azencross, een wedstrijd die eveneens deel uitmaakt van de X2O Badkamers Trofee. Ze won in Baal voor de vijfde keer op rij en staat dit seizoen al op veertien overwinningen.