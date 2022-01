Lucinda Brand heeft het jaar zaterdag ingeluid met winst van de GP Sven Nys in het Belgische Baal. De Nederlandse liet haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado net achter zich in de veldrit om de X2O Badkamers Trofee. Bij de mannen was er een nieuwe zege voor Wout van Aert.

Brand kwam geëmotioneerd over de finish. Ze reed in Baal met een speciale helm om Amy Pieters, de wielrenster die sinds een week in coma ligt na een zware val in Spanje, te steunen.

"Dit is een heel moeilijke tijd. Het is supermooi om te winnen, maar helaas is dit niet belangrijk", zei Brand naderhand geëmotioneerd tegen Sporza, toen haar werd gevraagd naar de situatie van Pieters. "Mijn gedachten gaan heel vaak naar daar, naar haar familie. Ik hoop dat ze hier toch een beetje kracht uit kan halen."

De regerend wereldkampioene voorkwam met haar overwinning dat de GP Sven Nys net als in 2020 en 2021 door Alvarado werd gewonnen. Brand werd toen tweede. Door nu wél als eerste over de finish te komen, won ze haar vijfde cross op rij en boekte ze al haar veertiende seizoenszege.

Op ruim een halve minuut van het Nederlandse tweetal werd Denise Betsema zaterdag derde. Ook de vierde en vijfde plaats waren met Annemarie Worst en Fem van Empel voor Nederlandse rensters.

Wout van Aert staat al op zeven opeenvolgende zeges. Wout van Aert staat al op zeven opeenvolgende zeges. Foto: ANP

Problemen weerhouden Van Aert niet van winst

Bij de mannen was er later op de dag een nieuwe overwinning voor Van Aert. De 27-jarige Belg besliste een strijd met Tom Pidcock in zijn voordeel en volgde de afwezige Mathieu van der Poel op als winnaar van de GP Sven Nys.

Van Aert leek in Baal lange tijd op weg naar een solo-overwinning, maar door een val en een schoenenwissel moest hij in de achtervolging. De Jumbo-Visma-renner haalde eerst landgenoot Eli Iserbyt in en klopte in de finale ook Pidcock.

Net als bij Brand staat er dit seizoen geen maat op Van Aert, die al zijn zevende opeenvolgende overwinning vierde. Europees kampioen Lars van der Haar kon niet mee in het geweld vooraan en werd zevende.